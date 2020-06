El aclamado dúo de funk y música electrónica Chromeo ha lanzado un álbum sorpresa titulado Quarantine Casanova, el cual fue compuesto enteramente durante los días de encierro por la pandemia del Coronavirus.

El nuevo álbum de Chromeo está comprendido por 10 canciones cuyos nombres hacen referencia a la cuarentena, como lo son “6 Feet Away”, “Stay In Bed (And Do Nothing)” y “Clorox Wipe”. ¡Qué genialidad!

Y bueno, en realidad, el nuevo álbum de Chromeo incluye cinco canciones completamente nuevas, mientras que el resto del disco incluye las mismas canciones pero en su versión instrumental.

A principios de la cuarentena, Chromeo estrenó la canción “Clorox Wipe”, y ante la respuesta mayormente positiva de sus fans, el dúo decidió avanzar con un lanzamiento más en forma, dando como resultado el nuevo álbum Quarantine Casanova. ¡Ya está disponible y lo puedes escuchar a continuación!