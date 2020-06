El próximo 17 de julio, el proyecto solista de Jarvis Cocker mejor conocido como JARV IS, liberará un nuevo álbum titulado ‘Beyond The Pale‘ vía Rough Trade Records.

Como parte del lanzamiento, Cocker nos comparte un surreal sencillo que llega acompañado de un audiovisual grabado por él mismo desde el confinamiento de su casa.

La canción, es tan sólo una muestra de lo alejado que Jarvis está de lo que alguna vez construyó con Pulp. Por lo que esperar algo parecido a la música que llegó a hacer con dicha banda sería tonto, ya que Cocker está en un nivel completamente diferente en el que, por primera vez, podemos verdaderamente sumergirnos en todas las locas ideas a nivel sonoro que desde hace años quería desarrollar, y que el aleatorio y confuso “Save The Whale” logra al 100%.

¡Escúchalo por aquí!