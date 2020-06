Tal vez sí, el Coronavirus tiene en jaque a la industria de los conciertos y festivales, pero la creatividad de algunos músicos para darle la vuelta a la situación no tiene límite, tal y como es el caso de The Flaming Lips.

La noche de ayer, Wayne Coyne y compañía hicieron una aparición especial en el programa de televisión The Late Show with Stephen Colbert donde la banda interpretó el clásico “Race for the Prize”, usando uno de los íconos más representativos de The Flaming Lips: la emblemática burbuja de plástico.

Así para sacarle jugo a este clásico elemento de la banda, todos (tanto músicos como público), se colocaron dentro de su propia burbuja de plástico para garantizar un sano aislamiento para evitar la posible propagación del Coronavirus, y poder disfrutar de un concierto, con toda normalidad (o algo así, pues).

Mira a continuación a esta genial actuación de The Flaming Lips, donde todos, absolutamente todos, vivieron esta experiencia dentro de su propia burbuja de plástico. ¿Será que solo así podremos vivir los conciertos y festivales en la nueva normalidad?