Danny Wimmer es uno de los promotores y organizadores de conciertos y festivales más famosos y respetados en los EE. UU., y su impresionante portafolio incluye renombrados festivales como Aftershock, Carolina Rebellion, Louder Than Life, Rock on the Range y Welcome to Rockville, todos teniendo como común denominador el metal y los guitarrazos.

Este año, el Coronavirus le pegó duro a Danny Wimmer ya que todos sus festivales han tenido que ser suspendidos o cancelados por culpa de la pandemia del COVID-19, la cual aún impide la realización de eventos masivos en gran parte del mundo.

Ante esta situación, Danny Wimmer ha presentado el nuevo festival virtual Offstage With DWP, una serie virtual de conciertos, livestreams y actividades en línea, la cual iniciará este Viernes 12 de junio con un concierto de Metallica en livestream.

Además, el festival virtual Offstage with DWP incluirá una selección de canciones de la presentación de Foo Fighters en el festival Sonic Temple 2019, así como una sesión de preguntas y respuestas con Jacoby Shaddix de Papa Roach en línea.

Otras actividades dentro del festival Offstage With DWP incluyen una presentación acústica de Halestorm y un chat en línea con Pennywise.

¡Echale un ojo a la agenda completa del festival virtual Offstage With DWP a continuación! Todas las transmisiones las podrás sintonizar en este enlace.