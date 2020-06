Este Viernes dará inicio la nueva edición virtual del festival Download, la legendaria celebración de metal que cada año se realiza en Inglaterra y que logra reunir a casi 100 mil fans y decenas de los mejores nombres del género.

Este año, por cuestiones de la pandemia del Coronavirus, el festival Download se transporta al mundo virtual con un ciclo de livestreams y transmisiones de conciertos que llegarán directo a tu pantalla a través de múltiples plataformas, como Facebook, Twitch, Twitter y YouTube.

Esta semana, Download TV 2020 anunció sus horarios oficiales y para el primer día el festival tiene preparada una serie de actividades que incluirán entrevistas, trivias, charlas interactivas y conciertos de ediciones pasadas del festival Download.

Entrando en detalle, Download TV 2020 iniciará este Viernes 12 de junio a las 6:00 am MEX / 7:00 am CHI / 8:00 am ARG con actividades interactivas hasta las 12:30 pm MEX / 1:30 pm CHI / 2:30 pm ARG.

Más tarde viene lo bueno, ya que los conciertos iniciarán a la 1:00 pm MEX / 2:00 pm CHI / 3:00 pm ARG, y la lista de presentaciones incluirá los siguientes nombres:

Lacuna Coil

PUP

Motionless In White

Steel Panther

Wargasm

WWE NXT Superstars

Biffy Clyro

Sleep Token

Airbourne

Wayward Sons

Fozzy

The Offspring

Black Veil Brides

Frank Carter & The Rattlesnakes

Deftones

KISS

No hay horarios específicos para cada uno de los artistas de Download TV 2020, pero te sugerimos sintonizar la transmisión en este enlace o usando el reproductor que dejamos a continuación.

Todos los detalles y horarios los puedes consultar directamente en la página del festival en este enlace.