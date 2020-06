Pearl Jam sabe muy bien cómo consentir a todos sus fans, ya sea con sus frenéticas presentaciones en vivo o con sus increíbles lanzamientos, ya sea en formato físico, digital o incluso con sus asombrosos videoclips (como la nueva versión sin censura de “Jeremy”, compartida apenas hace pocos días).

Y uno de los videos más emblemáticos de Pearl Jam es, sin duda alguna, el de “Do the Evolution”, sencillo que se desprende del álbum Yield de 1998 y que, en aquel entonces, deslumbró nuestros ojos con su increíble animación a cargo de Todd McFarlane (quien creó a “Spawn” y también trabajó en el video de “Freak On A Leash” de Korn).

Este año, dos décadas después del estreno del video de “Do the Evolution” de Pearl Jam, llegará un nuevo libro de pasta dura donde Todd McFarlane, junto con el animador Kevin Altieri, nos dará un recorrido por todo su proceso creativo, a lo largo de 200 páginas llenas de increíbles ilustraciones y bocetos.

Así pues, el nuevo libro Pearl Jam: Art of Do the Evolution estará disponible en Amazon el próximo 6 de octubre por un precio de $39.99 dólares y lo puedes pre-ordenar en este enlace.

Cabe destacar que el video de “Do the Evolution” de Pearl Jam estuvo nominado en 1999 al premio Grammy en la categoría Mejor video musical, cortometraje, pero perdió ante el video de “Ray of Light” de Madonna.