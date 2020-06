Fue durante la última celebración de los Premios Grammy que diferentes artistas de talla internacional se unieron para homenajear a Prince en el marco de su cuarto aniversario luctuoso con el concierto Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince. Y luego de que saliera al aire el pasado mes de abril en la Unión Americana, TNT se encargará de hacer lo propio para audiencia nacional.

Presentado por la actriz y comediante Maya Rudolph, el concierto tributo a Prince se transmitirá completo este viernes 12 de junio, pasada la medianoche, en punto de las 00:30 horas, a través de la señal de TNT.

LOS ANGELES – JANUARY 29: “LET’S GO CRAZY: THE GRAMMY¨ SALUTE TO PRINCE”, features a lineup of all-star artists paying tribute to Prince’s unprecedented influence on music, including GRAMMY¨ Award-winning artists Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, H.E.R., Juanes, Alicia Keys, John Legend, Coldplay’s Chris Martin, Mavis Staples, St. Vincent, Usher and Susanna Hoffs. Plus, several of Prince’s most celebrated musical friends and collaborators, including GRAMMY Award-winning band the Revolution, past GRAMMY Award nominee Sheila E., and legendary funk band Morris Day and the Time take the stage for a historic joint performance. The special will be broadcast Tuesday, April 21 (9:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network and streaming on CBS All Access. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, HER, Juanes, John Legend, Chris Martin, Miguel, St. Vincent, Mavis Staples y Usher fueron los artistas encargados de re-imaginar los grandes éxitos de Prince para mantener vivo el legado del músico y bailarín estadounidense quien falleció en 2016.

Además, la velada contó con la participación de The Revolution y Morris Day and the Time, las dos agrupaciones que formó Prince entre la década de los setenta y ochenta.

