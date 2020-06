Ante la adversidad provocada por la pandemia del Coronavirus, prácticamente todo el gremio de la música continúa buscando nuevas opciones para reactivar la industria lo antes posible, y así sufrir menos los estragos que ha provocado la cuarentena.

Desde hace algunas semanas, algunos promotores de conciertos han comenzado a experimentar con conciertos con el público en sus autos, así como conciertos con reglas de sana distancia, sin dejar a un lado los ya cotidianos livestreams.

OCESA, la principal promotora y operadora de conciertos en México, es una de las compañías con el mayor número de eventos afectados, ya que su agenda se detuvo en su totalidad desde marzo pasado, y al día de hoy no hay información certera de cuándo podrían regresar los conciertos y festivales.

Ante esta situación, OCESA ha anunciado la serie de conciertos Irrepetible, la cual ha sido descrita como “una serie de conciertos únicos que podrás vivir desde tu casa”, a través de la nueva plataforma digital eticket live.

El ciclo de conciertos Irrepetible de OCESA arrancará el próximo 19 de junio con un concierto virtual de DLD, donde la banda tocará desde un foro debidamente producido (y con reglas de sano distanciamiento) hasta la pantalla de su computadora, totalmente en vivo. Los siguientes conciertos de la serie Irrepetible están aún por ser anunciados.

Ahora, la gran diferencia de los nuevos livestreams de OCESA es que estos tendrán costo y deberás contar con tu boleto virtual para acceder a la transmisión. Los precios para el primer concierto de la serie con DLD van de los $99 a los $149 pesos, y se pueden adquirir en este enlace.

A pesar de que OCESA ha re-programado algunos conciertos para la segunda mitad del año, aún no está claro si estos conciertos se podrán llevar a cabo como se tiene esperado. De hecho, un reciente artículo de The New York Times estima que los conciertos y festivales podrían no regresar sino hasta otoño de 2021.