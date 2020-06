A través de redes sociales, el cineasta tapatío ganador del Oscar, Guillermo Del Toro, elogió el trabajo de Fernando Frías de la Parra y su película Ya No Estoy Aquí (2019); recientemente añadida al catálogo de Netflix recibiendo críticas bastante positivas -tanto del público como de la prensa especializada-, por retratar la vida de una de las subculturas más interesantes en el norte del país: la Kolombia regia.

“Este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en Netflix, y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos”, dijo el director de El Laberinto del Fauno (2006) en redes sociales.

YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos. pic.twitter.com/LWMFwuHzZZ — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 5, 2020

Luego de haber ganado la 17º edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, Ya No Estoy Aquí llegó a la popular plataforma de streaming para contar la historia de Ulises (Juan Daniel García Treviño), un joven de la periferia regiomontana líder de los Terkos, un grupo de amigos que comparten el gusto por las cumbias rebajadas, la fiesta y el baile.

De repente, Ulises se ve atravesado por la violencia del narcotráfico en el país, obligándole a huir a Nueva York para salvaguardar su vida. Sin embargo, una vez ahí se dará cuenta de que “bailar solo no es lo mismo“, mientras que el barrio y los amigos con los creció se diluyen ante la amenza del crimen organizado.

Ya No Estoy Aquí tuvo una fuerte acogida en plataformas especializadas. En Rotten Tomatoes cuenta con una aprobación del 100%, algo que solo películas como Singing In The Rain (1952), Frankestein (1931), o The Terminator (1984) poseen.