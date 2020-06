Luego de dos años sin ofrecer presentaciones en vivo, The Cribs está de vuelta con la versión casera de “Be Safe”, sencillo del 2007 tomado de su álbum Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever, y que reúne a la alineación de Wakefield con Lee Ranaldo, ex-guitarrista de Sonic Youth quien ofrece un poderoso discurso en contra de los males modernos del mundo en la canción original.

En una declaración compartida por The Cribs para acompañar esta versión de “Be Safe“, la agrupación dijo.

“Reunimos a la vieja banda (¡a pesar de estar separados por miles de millas!) Para un video de aislamiento a la moda, ¡nuestra primer actuación en vivo en casi 2 años! “Sentimos que el título de la canción es bastante pertinente en este momento, y esperamos que todos se estén cuidando el uno al otro. Con amor, The Cribs“.

El último material de la agrupación conformada por los hermanos Jarman es 24 -7 Rock Star Shit (2017), y desde entonces no han lanzado ningún sencillo inédito.

Por su parte, Sonic Youth se ha mantenido bastante activo durante la cuarentena por Coronavirus y recientemente compartieron a través de Bandcamp su icónica presentación de 1987, Hold That Tiger.