The Killers han compartido una versión de su reciente sencillo “Land of the Free” (lanzado en 2019), el cual presenta una modificación de su letra, ahora con referencias bastante claras y directas al caso de George Floyd, el ciudadano norteamericano que murió en manos de la policía el pasado 25 de mayo.

En la nueva version de “Land of the Free”, The Killers ahora recitan las líneas: “How many killings must one man watch in his home? Eight measured minutes and 46 seconds, another boy in the bag, another stain on the flag”.

Más adelante, Brandon Flowers canta la siguiente letra: “Father in heaven, help us see how to lose our hatred. How to break these cycles and change our nature. That we may walk underneath your banner. In the Land Of The Free”.

Escucha a continuación la nueva versión de “Land of the Free” de The Killers, la cual llega en medio de protestas en EE. UU. y algunas ciudades del mundo (incluyendo la Ciudad de México) para luchar contra el racismo y la brutalidad policíaca, la cual también provocó la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.