¡Pearl Jam es la más reciente de las bandas de rock de alto calibre en unirse a la agenda de conciertos en livestream!

El próximo Miércoles 24 de junio, el legendario grupo de grunge originario de Seattle formará parte del evento virtual All In WA: A Concert For COVID-19 Relief, el cual tendrá el propósito de recaudar fondos para continuar con la lucha contra el COVID-19.

De acuerdo con información oficial del evento dirigida a la prensa internacional, el livestream All In WA (patrocinado por Jeff Bezos y Amazon) contará con actuaciones completamente en directo, y además de Pearl Jam, la lista de artistas incluye a Dave Matthews Band, Macklemore, Brandi Carlile y muchos más.

La transmisión del concierto virtual de Pearl Jam y compañía iniciará el Miércoles 24 de junio a las 9:00 pm MEX / 10:00 pm CHI / 11:00 pm ARG y la podrás ver completamente en vivo en www.twitch.tv/amazonmusic.

Y si por alguna razón no logras sintonizar este livestream, ¡no te preocupes! El concierto estará disponible posteriormente en Amazon Prime para que lo puedas ver completamente gratis.