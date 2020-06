Puede que esta no sea la primera reunión que Mr. Bungle haya tenido de la mano de Mike Patton, ya que justo en febrero de este año la banda realizó algunos shows por los EE.UU. junto a Dave Lombardo y Scott Ian.

Sin embargo, esta sí es la primera vez que durante la cuarentena, la banda se reúne para liberar nada más y nada menos que una nueva canción. Una que, por cierto, es la primera en 21 años.

“USA” es un cover a los míticos The Exploited quienes en 1982 liberaron este –entonces– polémico y rebelde track (mismo que pertenecía a su álbum ‘Troops Of Tomorrow‘).

Hoy, Patton, Trevor Dunn y Trey Spruance vuelven a darle vida a Mr. Bungle para hacer un imponente regreso que deja un mensaje muy, muy claro sobre todo en una época de lucha contra la represión policiaca y el abuso de autoridad:

Fuck the U.S.A., fuck the U.S. (U.S.A.)! Escucha por acá su explosiva y poderosa versión: