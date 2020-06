Luego de sufrir un breve retraso por la crisis global del Coronavirus, Alanis Morissette re-apareció en la televisión estadounidense para continuar con la promoción de Such Pretty Forks in the Road, su primer material discográfico en 8 años, disponible el próximo 31 de julio a través de Epiphany Music y Thirty Tigers. Puedes pre-ordenar tu copia por aquí.

La cantante canadiense fue la última invitada musical a la edición virtual de The Late Show con James Corden, en donde ofreció una versión casera de “Diagnosis”, tercer sencillo de su próximo álbum y que abre nuevamente la conversación en torno a la salud mental y la lucha en contra de padecimientos como la depresión, ansiedad y suicidio.

Practicando el distanciamiento social, Morissette cantó desde su propia casa, con un acompañamiento a piano que también se ejecutó desde otro espacio de cuarentena.

Previo al estallido de la pandemia, la intérprete de 46 años de edad se preparaba para salir de gira por el 25 aniversario de Jagged Little Pill -su tercer material de estudio- en compañía de Garbage y Liz Phair, sin embargo, el tour tuvo que ser pospuesto.