El próximo invierno se estrenará a través de la televisión japonesa Aya and the Witch, la nueva película de Studio Ghibli, que a diferencia de sus antecesoras, está hecha completamente con animación 3D; alejándose del formato artesanal que durante tanto tiempo ha distinguido al estudio nipón.

En esta ocasión, la silla de director la ocupa Goro Miyazaki; aunque su padre, el legendario Hayao Miyazaki, ha estado bastante involucrado en la producción.

La historia de Aya and the Witch es una adaptación de la novela infantil de Diana Wynne Jones, autora inglesa también responsable de Howl’s Moving Castle, la historia que inspiraría la cinta animada de Studio Ghibli estrenada en 2005.

El libro de Wynne Jones cuenta la historia de “Earwig”, una niña huérfana que ha vivido en un orfanato desde que era bebé, pero eso cambia el día en que es adoptada por una mujer llamada “Bella Yaga”, que resulta ser una bruja terrible y lleva a “Earwig” a vivir en su hogar lleno de baratijas sobrenaturales.

Con la ayuda de un gato que habla, “Earwig” utiliza todo su ingenio para sobrevivir en este nuevo hogar mágico.

Aya and the Witch de Goro Miyazaki es uno de los dos proyectos desarrollados por Studio Ghibli durante este año; el otro es How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka), el primer largometraje que dirige Hayao Miyazaki desde que salió del retiro en 2016.