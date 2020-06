Si la cancelación de festivales y conciertos en México aún te tiene un poco desanimado, el día de hoy te compartimos un increíble recuerdo para que la espera sea mas llevadera. Se trata de la primera actuación que ofreció A Perfect Circle en territorio nacional, como parte del Knot Fest México 2017.

Fue durante la tercera edición de Knot Fest en México (cuando aún se realizaba en el Foro Dinámico Pegaso en Toluca) que el proyecto musical liderado por Maynard James Keenan aterrizó en el país para deleitar a su nutrida base de fanáticos, con un magnético show que se extendió por espacio de noventa minutos.

En medio de un lúgubre escenario, ambientado con algunas luces dispersas y una constante máquina de humo, A Perfect Circle arrancó su presentación con “The Package”, corte de su segundo material de estudio, Thirteenth Step (2003).

El set de 18 canciones también incluyó sus re-imaginaciones a “Imagine” de John Lennon y “People Are People” de Depeche Mode (incluidos en Emotive, una colección de covers anti-guerra del 2004); además de las versiones tempranas de “The Doomed” y “Hourglass“, que posteriormente serían incluidas en su tercer y último disco a la fecha, Eat The Elephant (2018).

Aquella tarde, A Perfect Circle compartió escenario con Korn, Anthrax, Stone Sour, Bullet From My Valentine y muchos más. Disfruta de su presentación a continuación en calidad HD.