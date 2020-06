El próximo 19 de junio, uno de los videojuegos más esperados de la década pasada, ‘The Last Of Us Part II‘, será liberado con uno de los sistemas de juego más reales que hayamos visto en la historia, y con un poderoso engine de gráficos que rebasa lo que el PS4 podía imaginar.

Previo a esto, el estudio Naughty Dog que es el encargado en desarrollar el juego, ha decidido liberar un nuevo trailer que en muchos aspectos, nos da a entender que ‘The Last Of Us Part II‘, será un intenso rush de angustia, suspenso y estrés en esta nueva entrega en la que los verdaderos monstruos serán los humanos.

¿Estás listo para sumergirte en este post-apocalíptico mundo una vez más? ¡Mira por acá este gran extracto cinemático!