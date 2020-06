La pandemia del Coronavirus tiene en pausa a casi toda la industria del entretenimiento, incluyendo cualquier evento o producción que requiera la congregación masiva de personas. Esto incluye, por supuesto, producciones de cine y televisión (chicas y grandes), pero a pesar de la difícil situación, HBO se las ha arreglado para poder estrenar este año su nueva serie original: Lovecraft Country.

La nueva serie de la famosa cadena de televisión fue presentada a principios de mayo pasado, con un inquietante primer trailer que logró poner los nervios de punta de miles de personas (y que al día de hoy ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube).

Hoy, la nueva serie Lovecraft Country nos presenta un segundo avance con nuevas imágenes y un vistazo más de cerca a su escalofriante historia, misma que está basada en la novela del mismo nombre, publicada por Matt Ruff en 2016.

Lovecraft Country es producida por el afamado cineasta J. J. Abrams (Lost, Super 8, Star Wars) junto con Jordan Peel (Get Out, Us, BlacKkKlansman), el desarrollo corrió a cargo Misha Green y su estreno ocurrirá en agosto próximo.