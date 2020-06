Aunque algunas ciudades y países están relajando sus medidas de confinamiento y distanciamiento social por la pandemia del Coronavirus (incluido México, cuya nueva normalidad inició el pasado 1º de junio), Radiohead no baja la guardia y hoy, la banda ha revelado todos los detalles de su siguiente livestream, como parte de sus ya tradicionales estrenos semanales.

Hoy, Jueves 4 de junio, Radiohead su lucirá con la transmisión en livestream de su famosa sesión para la serie From the Basement, la cual incluyó una interpretación íntegra del álbum de estudio In Rainbows, lanzado en 2007 y uno de los lanzamientos discográficos que cambiaron la industria de la música para siempre.

Originalmente, la sesión From the Basement de Radiohead (la primera de dos, ya que la banda regresaría para un nuevo episodio en 2012, con el álbum The King of Limbs), se grabó en The Hospital Club en abril de 2008 y rápidamente se convirtió en una de las presentaciones más emblemáticas en la historia de la banda.

La transmisión en vivo de la sesión From the Basement de Radiohead iniciará hoy, Jueves 4 de junio a las 4:00 pm MEX / 5:00 pm CHI / 5:00 pm ARG en el canal oficial de Radiohead en YouTube o usando el siguiente reproductor.