Tal y como lo anunció hace algunos días, el afamado productor Nigel Godrich ha colgado en YouTube el archivo completo de las icónicas sesiones en vivo conocidas como From the Basement, mismas que fueron transmitidas por Sky Arts entre los años 2006 y 2009.

Y como parte de la promesa cumplida, esta semana llegó completo a YouTube uno de los episodios más emblemáticos de From the Basement, y se trata de la sesión en vivo de Queens of the Stone Age, la cual fue grabada en los estudios de Maida Vale en Londres en octubre de 2007.

La sesión incluye cinco canciones de Queens of the Stone Age en vivo: “Millionaire”, “Mexicola”, “Turnin’ On The Screw”, “Monsters in the Parasol” y “I think I Lost My Headache”, y está dividida en cinco videos, todos en alta calidad y resolución 1080p, mismos que compartimos a continuación.

Entre los artistas más relevantes que participaron en la serie From the Basement están Radiohead, The White Stripes, Iggy Pop, Andrew Bird, Band of Horses, My Morning Jacket, entre otros. Aquí puedes revisar el canal completo con todas las sesiones de la serie From the Basement.