La veterana banda de brit rock Travis regresará este año con su noveno álbum de estudio, el cual estará disponible en octubre próximo.

El nuevo álbum de Fran Healy y compañía se titulará 10 Songs, y el día de hoy la banda ha compartido su primer extracto oficial, con la canción “A Ghost”, la cual ya puedes escuchar a continuación.

De hecho, la nueva canción de Travis llegó acompañada de su videoclip oficial, el cual fue realizado con la ayuda de Clay, hijo de Fran Healy de 14 años de edad, quien hizo esta maravillosa animación mientras se encontraba realizando la cuarentena por el Coronavirus.

10 Songs, el nuevo álbum de Travis, llegará el próximo 9 de octubre, y se convertirá en el primer álbum del grupo en cuatro años, así como en el sucesor del disco Everything at Once de 2016.