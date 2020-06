Hora de retroceder 17 años en el tiempo para revivir la icónica presentación de The Mars Volta durante los MTV Music Awards Latinoamérica 2003, que además, fue introducida por Zack de la Rocha, vocalista de Rage Against the Machine.

“Es raro en la música que una banda reconozca el pasado y se niegue a ignorarlo. Una banda que honra el espíritu de personas como Celia Cruz, como Fela Kuti y MC5, no con nostalgia, sino con su propia inventiva”, dijo De la Rocha sobre el proyecto, que apenas tenía dos años de formación. Continuó: “Una banda que está más interesada en crear momentos, que en crear éxitos. Esta es la banda y este es el momento. Es The Mars Volta“.

La presentación ofreció una alineación de lujo con Jon Theodore en la batería (ahora con Queens Of The Stone Age), Juan Alderete en el bajo, Ikey Owens en los teclados, los hermanos Marcel y Omar Rodríguez-López (percusión y guitarra ) y Cedric Bixler-Zavala como la voz principal.

“Drunkship of Lanterns“, corte de De-Loused in the Comatorium (2003) -en aquel entonces su único material discográfico- fue la pieza con la que The Mars Volta cautivó a la audiencia de MTV; tanto por su alucinante ritmo, como por la entrega de Bixler-Zavala quien se abrió paso entre la audiencia, y hasta unos lentes de sol se ganó.

En aquella edición de los MTV Music Awards Latinoamérica , The Mars Volta compartió escenario con Iggy Pop, Gustavo Cerati, Korn, La Ley y muchos más.