La última fase del universo cinematográfico de Marvel concluyó con Avengers: Endgame, la última película de la franquicia donde algunos ciclos se cerraron, finalmente, para bien, como lo fue la historia de Tony Stark así como la de Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América.

Y hablando de Capitán América, el final que tuvo el personaje interpretado por Chris Evans ha generado diversas especulaciones sobre su lugar en el futuro del universo Marvel, pero la realidad es que este superhéroe tuvo un final más que digno, el cual no deja mucho lugar para darle continuidad.

¿Aún quedan dudas o esperanzas? Pues, lamentamos decirte que no. El propio Chris Evans ha revelado que no regresará al papel de Steve Rogers con el cual apareció en casi una docena de películas de Marvel. En una reciente entrevista en el programa The Graham Norton Show, Chris Evans compartió lo siguiente:

Fue una carrera grandiosa y nos retiramos en un lugar tan alto que sería muy arriesgado regresar a él (Capitán América), en mi opinión. Fue una muy buen experiencia y pienso que es mejor dejarla así.

Y más adelante, en la misma entrevista, Chris Evans le dio el tiro de gracia a su papel como Steve Rogers, con la siguiente declaración:

Sería una pena arruinar el final de Endgame. Soy muy protector del final que tuvo. Fueron tiempos preciosos, y entrar al personaje fue aterrador para mí. Dije que no muchas veces, y pudo haber salido mal en un millón de formas. Siento que esto lo debemos dejar así, como quedó.

El Capitán América de Chris Evans tuvo su cierre final en el filme Avengers: Endgame de 2019, y poco o nada se ha hablado sobre su continuación en el universo de la franquicia, con o sin el actor interpretando el personaje.