Les tenemos “buenas” y “malas” noticias. Así que iniciaremos con las malas:

Frente a todas las cancelaciones alrededor del mundo producto del COVID-19, Korn se ha visto en la necesidad de cancelar todas sus fechas y, practicamente, dejar en “hold” todos los planes de “posponer” fechas ya que la incertidumbre económica en la industria de la música es gigantesca.

¿Y la buena? Que al menos nos han compartido algo de música fresca con el lanzamiento de la versión acústica de “Can You Hear Me”, track originario de su última producción de estudio titulada ‘The Nothing‘ (2019).

A través de una entrevista para Jose Mangin en Sirius MX, Jonathan Davis confesó que la banda lleva ya rato intercambiándose archivos, canciones y demás cosas entre ellos, para eventualmente llegar a la conclusión de que en vez de forzarse y angustiarte para “hacer música nueva” quizás todo lo que debían de hacer era reversionar algún track de su último disco.

¿Y cuál fue el resultado? Esta emotiva versión de “Can Your Hear Me”. ¡Chéquenla por acá!