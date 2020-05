Uno de los festivales más importantes del metal y del mundo entero, el Download Festival de Inglaterra, sufrió también (al igual que cientos de festivales) la cancelación de su edición 2020 debido a la pandemia del Coronavirus que tanto ha dañado a la industria de la música.

Sin embargo, los fans del Download (así como miles de entusiastas de los guitarrazos) no se quedarán con las manos vacías este año, ya que el festival ha anunciado el día de hoy su nueva edición virtual, llamada Download TV 2020. Te contamos los detalles.

Download TV 2020, una nueva edición en línea del famoso festival de metal, se realizará del 12 al 14 de junio en YouTube, y a lo largo de tres días el festival desempolvará su archivo de contenido para transmitir conciertos memorables de Iron Maiden, Deftones, System of a Down, Disturbed y Babymetal, entre otros. Revisa el line-up completo a continuación:

Line-up oficial del livestream Download TV 2020:

KISS

Iron Maiden

System Of A Down

Alestorm

Alter Bridge

Babymetal

Baroness

Black Futures

Black Veil Brides

Bowling For Soup

Bush

Creeper

Deftones

Disturbed

Employed To Serve

Fozzy

Frank Carter & The Rattlesnakes

Funeral For A Friend

Gojira

Holding Absence

Killswitch Engage

Korn

Lacuna Coil

Loathe

Mastodon

Milk Teeth

Motionless In White

NXT UK

Periphery

Poppy

Powerwolf

Skillet

Steel Panther

The Darkness

The Hara

The Offspring

The Pretty Reckless

The Wildhearts

Theory

Twin Temple

Volbeat

Wage War

Wayward Sons

La transmisión de Download TV 2020 estará dividida cada día en transmisiones de día y de noche, y además ofrecerá contenido exclusivo como entrevistas e imágenes nunca antes vistas de la historia del festival. Los horarios exactos de las presentaciones están aún por confirmar.

Mira a continuación el trailer oficial de Download TV 2020, ¡y a poner alarmas, porque seguro será uno de los livestreams más emocionantes de la cuarentena!