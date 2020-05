La compañía de juguetes Funko (mundialmente famosa por sus figuras Funko Pop!) ha lanzado un nuevo y espectacular juego de mesa oficial de la saga Back to the Future, el cual ya está disponible en Amazon.

El nuevo juego de mesa de Funko se llama Back to the Future: Back in Time, y se trata de un juego de estrategia donde los jugadores podrán elegir entre los personajes de Marty McFly, Doc Brown, Jennifer Parker, o el mismo Einstein, con el objetivo de vencer a Biff, reparar la máquina del tiempo Delorean y asegurar que los padres de Marty se enamoren en 1955, todo en el famoso lugar de Hill Valley.

¿Lo quieres? ¡Lo tienes! El nuevo juego de mesa oficial de Back to the Future ya se puede pre-ordenar en Amazon por solo $29.99 dólares y estará disponible a partir del 20 de junio.