Hace pocas semanas, la compañía de sistemas de sonido Sonos anunció su nueva plataforma de radio en streaming llamada Sonos Radio, su nueva arma para competir con rivales como Beats 1 Radio, básicamente.

Y uno de los ases bajo la manga que Sonos Radio utilizó para atraer a su primer puñado de usuarios fue Thom Yorke, a quien invitaron para curar una estación de radio por Internet las 24 horas del día, con la música que “más lo mueve y fascina”.

La nueva estación de Thom Yorke para Sonos Radio recibió el nombre de In the Absence Thereof, y aunque la experiencia está disponible únicamente para aquellos quienes poseen un sistema Sonos en casa, el líder de Radiohead ha compartido su primera selección o mix en forma de playlist en Spotify, la cual está disponible para todo el mundo.

El primer mix de In the Absence Thereof de Thom Yorke incluye música de Oneohtrix Point Never, Iggy Pop, James Blake, Floating Points, Thee Oh Sees, Kali Malone, entre otros. La playlist completa incluye 25 canciones y la puedes repasar de principio a fin a continuación.

Thom Yorke – In The Absence Thereof…v1