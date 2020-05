Pese a que la noticia no se ha hecho oficial, todo parece indicar que Coachella, una de las celebraciones musicales más importantes del globo, no celebrará su edición del 2020 debido a las restricciones por el Coronavirus, que no reblandecerán en un futuro próximo.

De acuerdo a información de Bloomerang, Goldenvoice, la promotora detrás del gigante de Indio, California, ya está en el proceso de re-programar su festival del 2020 al 2021; y ya han contactado a varios artistas que figuraban en el cartel original para discutir su disponibilidad. Cabe la pena resaltar que no todos los artistas serán contactados para la edición del próximo año.

INDIO, CA – APRIL 13: Festivalgoers attend the 2018 Coachella Valley Music And Arts Festival at the Empire Polo Field on April 13, 2018 in Indio, California. (Photo by Christopher Polk/Getty Images for Coachella)

La jornada doble original de Coachella 2020 debía celebrarse a mediados de abril, pero fue pospuesta durante los primeros días de marzo a causa del brote global de Coronavirus. Posteriormente, el festival se trasladó para el otoño 2020, pero el panorama de recuperación internacional ha sido más lento de lo esperado, y no se prevén eventos multitudinarios en un futuro cercano.

Antes de que se haga un anuncio formal, Goldenvoice necesita resolver problemas financieros y de seguros, asegura Bloomberg. Naturalmente, se espera que las entradas del 2020 sean válidas para Coachella 2021.

El cartel original era encabezado por Rage Aigainst The Machine, Travis Scott y Frank Ocean. También ofrecía las actuaciones de Calvin Harris, Run the Jewels, Flume, Thom Yorke, Lana Del Rey, FKA Twigs y muchos más.