Slipknot, al igual que miles de bandas de todo el mundo, tenía ambiciosos planes de salir de gira durante el verano de este 2020 y entretener a miles de fans del metal.

Pero bueno, la historia ya nos la sabemos de memoria: llegó el Coronavirus y sobra explicar la situación actual de la industria de la música, principalmente la de los conciertos y festivales en vivo.

Así que para hacer honor a la gira que Slipknot tenía planeada este verano con Underoath y Code Orange (y que se cayó por el COVID-19), la legendaria banda de metal ha anunciado un nuevo livestream que no es más que una emocionante versión virtual del ya famoso Knotfest.

Así que pues, entrando en detalle, este Viernes 29 de mayo llegará a tu pantalla el Knotfest Concert Stream el cual presentará conciertos icónicos de Slipknot, Underoath y Code Orange, a través del canal del festival Knotfest en YouTube.

¿Qué conciertos veremos en el Knotfest Concert Stream? Slipknot estrenará su concierto en el festival Graspop de 2019 (como parte de su actual gira en apoyo de su último álbum We Are Not Your Kind).

Por otro lado, Underoath nos deleitará con un concierto en Las Vegas de 2016 donde la veterana banda de emo y metalcore tocó todo el mítico álbum They’re Only Chasing Safety en su totalidad y Code Orange nos presentará su frenético concierto Last Ones Left: In Fear of the End, estrenado este 2020 en Twitch.

La cita es, como dijimos, el Viernes a partir de las 5:00 pm MEX / 6:00 pm CHI / 7:00 pm ARG en este enlace, y abajo puedes ver un trailer del nuevo livestream de Slipknot.