Reunited Apart es un proyecto que se dedica a reunir al cast original de series y películas de culto para el confort del público, recordando viejas épocas y revelando datos curiosos de las grabaciones de estas mismas.

Ya se hizo anteriormente con Back To The Future y ahora es momento de que el elenco de The Lord Of the Rings haga lo propio en estos tiempos de pandemia.

Sin embargo, la reunión no será presencial, sino que ubicados cada quién en sus respectivos hogares, los actores que dieron vida a “Frodo”, “Gandalf”, “Aragorn”, “Gollum”, “Sam” y todos los demás, se conectarán a través de una videollamada para relatarnos los muchos recuerdos que tienen de sus miles de aventuras juntos durante entre 2001 y 2003, que fue cuando grabaron la trilogía.

El mundo y su tecnología han cambiado desde que vimos esta increíble saga tomada de los libros de J.R.R. Tolkien, y llevada al cine de la mano de Peter Jackson. Y aunque The Hobbit y sus tres películas nos acercaron a la epicidad de las primeras tres entregas, no ha habido otra serie de películas que logren un trabajo tan impecable como el que está relacionado a The Lord Of The Rings.

¿No se imaginan esta reunión? ¡Chequen cómo quedó la de Back The Future!