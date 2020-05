¿Recuerdas que hace no mucho tiempo les comentamos que Mark Hoppus había revelado durante un stream de Animal Crossing (porque sí, Mark Hoppus juega Animal Crossing) que se encontraba escribiendo música nueva para Blink-182?

¡Pues qué crees! Sí, era real y al parecer el mismo Travis Barker ha confirmado que, en efecto, próximamente (y más pronto de lo que pensamos) la banda estará liberando un nuevo sencillo bajo el título de “Quarantine”.

Durante su última entrevista para Spin, Travis Barker reveló que, en semanas pasadas, estuvo trabajando junto a Brian Lee en nuevas canciones de Blink-182 en las que, además de componer, grabar y producir, terminaron de ensamblar toda la estructura para “Quarantine”, el sencillo que la banda parece tener más adelantado:

“De hecho, lo vamos a liberar en algo así como dos semanas. ¡Estoy muy emocionado!” Travis Barker

¿A qué sonará? ¿Qué significa esto ahora que Tom DeLonge sí encontró vida extraterrestre con su To The Stars Academy Of Arts & Science y dice que sí quiere regresar a Blink-182?

¡Entre el encierro y estas noticias, no podemos con la ansiedad!