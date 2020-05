De acuerdo a información de Deadline, Scott Derrickson, quien dirigiera Doctor Strange (2015) para el UCM, estará al frente de la esperada secuela de Labyrinth (1986), la película de fantasía musical protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly.

Maggie Levin, responsable de la historia detrás de la serie de Hulu Into The Dark, estará a cargo del guión de esta fantástica historia cuya primera entrega nos ofreció la de “Sarah” (Connelly), una ingenua jovencita que en un arrebato le pide al rey de los duendes (Bowie) que se lleve a su hermano menor. Arrepentida de sus acciones, “Sarah” emprenderá el camino a través de un confuso laberinto para recuperarlo.

La cinta original fue dirigida por Jim Henson, famoso titiritero de la década de los sesenta y creador de Los Muppets, cuyas marionetas fueron esenciales para la realización del filme.

De vuelta a la secuela, Lisa Henson, hija del fallecido titiritero y presidenta de The Jim Henson Company, hará las labores de productora para garantizar que se respete el legado de su padre en este nuevo proyecto.

Scott Derrickson, por su parte, anunció a principios de año que dejaba la dirección de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda parte de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y cuyo debut en taquilla generó 677.7 millones de dólares. Aseguró que “diferencias creativas” lo llevaron a separarse del proyecto.