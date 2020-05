The Raconteurs, una de las múltiples aventuras musicales de Jack White (famoso por The White Stripes), ha anunciado hoy el lanzamiento del nuevo documental Live at Electric Lady el cual llegará acompañado de un nuevo EP en vivo de la banda.

El nuevo documental de The Raconteurs nos dará un vistazo detallado de su más reciente presentación en los míticos estudios de Electric Lady, ubicados en Nueva York, EE. UU., donde Jack White y compañía repasaron gran parte de su discografía oficial.

The Raconteurs: Live at Electric Lady llegará oficialmente este Viernes 29 de mayo a Spotify (en su versión de EP en vivo) y a YouTube (un documental de 60 minutos con entrevistas de la banda e invitados especiales, como Jim Jarmusch). El estreno del documental en YouTube ocurrirá puntualmente a las 10:00 am MEX / 11:00 am CHI / 12:00 pm ARG, en este enlace.

Mira a continuación el trailer oficial de The Raconteurs: Live at Electric Lady.