El día de ayer (Martes 26 de mayo), Billie Eilish tomó por sorpresa a todos sus fans con la liberación de su nuevo cortometraje titulado Not My Responsibility, el cual fue producido originalmente para su gira mundial Where Do We Go?, pero en su lugar hoy está disponible en YouTube.

En su nuevo video, Billie Eilish recita un poema de su autoría con el cual le da un duro golpe a todos sus detractores y bully’s, así como también hace un llamado para luchar contra el famoso body shaming del cual la joven cantante inglesa ha sido un objeto en meses recientes.

El cortometraje Not My Responsibility muestra a Billie Eilish en un entorno oscuro usando ropa (también) oscura, misma que se va quitando poco a poco mientras recita frases como “¿crees que me conoces?”, “nunca has visto mi cuerpo, y aún así lo juzgas” y “¿quieres que sea más baja, débil, suave o alta?”; todo sobre una capa de música producida por la propia Billie Eilish.

Mira el nuevo corto de Billie Eilish a continuación.