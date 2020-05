Lo entendemos. Parece que la pandemia por el Coronavirus llegó para quedarse y cada día sentimos que la luz al final del túnel se aleja más y más. Pero gracias a Internet (y a su enorme acervo de contenidos de todo tipo), la cuarentena puede ser un poco más fácil y menos agobiante.

Hoy tenemos para ti una nueva opción para quemar una hora del día, con el documental Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here el cual está disponible en su totalidad en YouTube, ¡con todo y subtítulos!

El documental fue realizado originalmente por el canal BBC Four y en un inicio fue transmitido en 2011 a todos los hogares del Reino Unido por televisión. Sin embargo, el documental tuvo más tarde su lanzamiento en formato físico en junio de 2012 (en DVD y Blu-ray).

A lo largo de casi una hora, el documental The Story of Wish You Were Here recopila entrevistas con los miembros de Pink Floyd (incluyendo a Roger, David, Nick y Richard) así como con colaboradores que participaron en la producción del álbum, incluyendo al mismísimo Storm Thorgerson, famoso artista visual encargado de casi todas las portadas de los discos de Pink Floyd.

En resumen, el documental The Story of Wish You Were Here nos cuenta, en voz de los miembros de Pink Floyd, todo sobre su proceso creativo, su conexión y tributo a Syd Barrett con la épica canción “Shine On You Crazy Diamond” y su duro mensaje contra las compañías discográficas internacionales.

Mira a continuación Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here completo y subtitulado.