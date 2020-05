“…Baby One More Time” es el puesto #3 en la lista de Billboard y su nuevo álbum se lanzará este mes. Por favor, denle la bienvenida a la sensación adolescente, Britney Spears”.

Esas fueron las palabras de Howie Mandel, quien en la década de los noventa conducía uno de los programas nocturnos más populares de la Unión Americana. Era el invierno de 1999, y tres meses antes de que se emitiera el último capítulo de The Howie Mandel Show, el anfitrión recibió a quien era la figura más prometedora del pop en aquel momento: Britney Spears.

Con tan solo 18 años de edad, Britney había alcanzado cierta notoriedad con su sencillo debut, “...Baby One More Time”, lo que le permitió concretar algunas entrevistas en TV nacional. La primera de ellas fue en The Howie Mandel Show un 8 de enero de 1999. Ahí, la joven cantante, quien años más tarde sería considerada como “La Princesa del Pop”, entregó su primera actuación conocida en la pantalla chica.

Uno de los aspectos más relevantes del video es el hecho de que está cantando en vivo, pues a lo largo de su trayectoria fue duramente criticada por el uso de playback, en aras de concentrarse en la coreografía.

De vuelta a la actualidad, Britney Spears lleva casi dos años sin ofrecer presentaciones en vivo. Se sabe que la cantante ha tenido algunas recaídas de salud, y circulan por internet diversas teorías sobre su estado actual. Tampoco ha lanzado ningún material de estudio desde Glory del 2016.