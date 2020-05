Esta cuarentena nos ha permitido navegar durante más tiempo en Internet, y el resultado de estas largas jornadas en línea nos han hecho descubrir hasta los rincones más curiosos de la red.

Hoy, gracias a la magia de YouTube y al ocio de las 3:00 am, nos hemos encontrado con un impresionante video que emocionará a más de un fan de Tool, y aquí te contamos de qué se trata.

En 2017, el compositor y arreglista Nick Proch publicó un álbum de covers de rock pero en versión orquestal, con tributos a grandes nombres como Rage Against the Machine, Muse, System of a Down, Radiohead y, ¡Tool!

Así que, para darle un poco de promoción a su impresionante álbum titulado Tantamount, Nick Proch y su orquesta publicaron en aquel entonces un video ejecutando su imponente cover de “Schism”, original del álbum Lateralus de 2001 y abajo lo puedes escuchar completo. ¿Listo para sentir la piel de gallina?

El álbum Tantamount de Nick Proch está disponible en su totalidad en Bandcamp.