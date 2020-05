Pocas han sido las cosas buenas que han resultado de la actual pandemia por el coronavirus, e indudablemente, una de ellas es toda la cantidad de material de archivo, grabaciones inéditas, y temas perdidos en el tiempo que algunos de nuestros artistas favoritos han compartido para sobrellevar esta cuarentena extendida.

El día de hoy le toca a la famosa serie musical inglesa From The Bassement, que del 2006 al 2009 ofreció increíbles presentaciones de artistas como Jarvis Cocker, The White Stripes, Sonic Youth, Beck, PJ Harvey, My Morning Jacket y muchos más bajo la premisa de “no conductores, no entrevistas y no público“, solamente una banda tocando sus canciones en el “sótano”, sin presiones ni publicidad.

Quizás las sesiones más recordadas de From The Bassement son las de Radiohead, quienes en 2007 ofrecieron el pre-estreno de algunas de las canciones que incluirían en In Rainbows (2007), y cuatro años más tarde volverían para grabar otra sesión completa, ahora con King Of The Limbs del 2011.

Y es que la mítica serie musical fue creada por Nigel Godrich, el productor de confianza de Radiohead quien ha sido responsable de todos sus discos desde Ok, Computer (1997) y la mayor parte del trabajo en solitario de Thom Yorke. También es miembro de Atoms For Peace y del ensamble de rock experimental Ultraísta.

De momento, el recién aperturado canal de From The Basement en YouTube ya tiene disponibles presentaciones de Jarvis Cocker, CSS, Thundercat, The White Stripes, Albert Hammond Jr; Willis Earl Bird y la sesión completa de King Of The Limbs. Se espera que en breve podamos disfrutar de más actuaciones de su basto catálogo de contenido.