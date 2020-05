Como el resto de artistas internacionales, Guns N’ Roses también sufrió las fatales consecuencias de la pandemia por el coronavirus, y se vieron obligados a posponer el tramo Norteamericano de su gira por estadios a través de la unión americana, que dicho sea de paso, contaría con la presencia de The Smashing Pumpkins como acto abridor.

Y para que los fanáticos de la agrupación liderada por Axl Rose no resintieran tanto las malas noticias, ya está disponible a través de su canal en YouTube la primera entrega de Not in This Lifetime Selects, una nueva serie musical que ofrecerá algunas de las presentaciones más icónicas de Guns N’ Roses vividas durante el Not in This Lifetime Tour, que reunió a la alineación original del proyecto luego de 23 años de distanciamiento .

Not In This Lifetime Selects starts today: #GnFnR brings moments from the tour to @youtubemusic🤘https://t.co/pgtzncp1i1

4pm PT | 7pm ET | 12pm BST pic.twitter.com/RycdjbhhS8 — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 21, 2020

La extensa gira, que comenzó en 2016 en Los Ángeles y concluyó tres años después en Las Vegas, vio a los miembros fundadores, Axl Rose, Slash y Duff McKagan, tocar en el mismo escenario, cosa que no hacían desde Use Your Illusion Tour de 1993.

Esta primera tanda de temas incluye las actuaciones en directo de “It’s So Easy”, “Chinese Democracy” y “Double Talkin ‘Jive”, tomadas de su concierto de octubre de 2019 en Salt Lake City, Utah.

A través de redes sociales, la agrupación anunciará de qué concierto provendrán los próximos clips, así que hay que estar muy pendientes. Disfruta a continuación del primer ofrecimiento de Not in This Lifetime Selects.