Si eres de las personas que quiere aprovechar hasta el último minuto del tiempo libre, o si de plano ya se te acabaron las series y películas para ver; entonces te interesará saber que ya están disponibles todos los episodios de Seven Ages Of Rock (2007), la serie documental de BBC Two en que hace un detallado repaso por las siete eras más importantes del género: Blues, Art Rock, Punk Rock, Heavy Metal, Stadium Rock, Alternative Rock y hasta Indie Rock.

Seguramente, muchos recordaran esta mini-serie musical de sus gloriosos años de juventud, pues también fue transmitida a través de la señal de VH1 dado que se trató de una co-producción entre el canal estadounidense y BBC Worldwide.

Se trata de siete capítulos de 60 minutos de duración (reducidos a 48 minutos para VH1 Classic), con un episodio final de 90 minutos. En cada uno de ellos se aborda una de las variantes del rock, que es representada por algunos de sus exponentes más destacados. La producción del show se basó en BBC Bristol y cada programa fue narrado por Julian Rhind-Tutt (para la BBC) y Dennis Hopper (para VH1 Classic).

Echando mano de una gran cantidad de material de archivo, Seven Ages of Rock ofrece entrevistas con músicos, sus amigos y hasta presentaciones en directo de actos tan importantes como Jimi Hendrix, The Rolling Stones, David Bowie, Pink Floyd, The Clash, Nirvana y algunos más contemporáneos como Oasis, Blur, Arctic Monkeys y Franz Ferdinand.

Si te gusta el rock y quieres saber un poco más de sus orígenes y evolución, entonces disfruta de todos los capítulos de Seven Ages of Rock a través de Documania TV o por DailyMotion (aunque aquí los episodios están por partes).