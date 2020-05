Radiohead ha anunciado los detalles de su nuevo livestream como parte de su ya recurrente serie de estrenos semanales, con la cual la banda comparte cada Jueves a través de YouTube lo mejor de su archivo de conciertos en vivo.

El día de hoy, Thom Yorke y compañía han decidido compartir con todos nosotros su famosa sesión íntima From the Basement de 2011, con una interpretación íntegra de The King of Limbs, álbum que en aquel entonces estaba recién salido del horno.

La sesión, grabada en los prestigiosos estudios de Maida Vale en Londres, Inglaterra, estuvo asistida por Nigel Godrich, quien es conocido por darle sonido y forma a todo lo que Radiohead hace en el estudio, desde el mítico OK Computer de 2007.

Pero bueno, regresando al punto de esta nota, la transmisión del livestream de Radiohead de hoy iniciará, como ya es costumbre, a las 4:00 pm MEX / 5:00 pm CHI / 6:00 pm ARG en el canal oficial de la banda, en este enlace o en el siguiente reproductor.