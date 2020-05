La leyenda del folk rock Neil Young publicó ayer un nuevo episodio de su serie de livestreams llamada Fireside Sessions, donde el reconocido músico canadiense toma su guitarra y ofrece una que otra sesión desde casa para todos sus fans.

Sin embargo, el último episodio de la serie de Neil Young contó con un interesante giro, ya que, a lo largo de 29 minutos, el músico (con su guitarra acústica) repasa parte de su vasto repertorio ante un público conformado por… ¿pollos y gallinas?

Así es, la última sesión en casa de Neil Young estuvo rodeada de casi todos los animales que viven en su casa en Colorado, EE. UU., entre los cuales aparecen también caballos, llamas, ¡y hasta una alpaca!

Mira esta curiosa sesión de Neil Young, en la cual suenan canciones como “Homegrown,” “Everybody Knows This Is Nowhere” y “War of Man” directamente en este enlace.