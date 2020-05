Han pasado poco más de dos meses desde que se inició la cuarentena, y además de a una pandemia, el mundo ha descubierto a un nuevo enemigo: el aburrimiento.

Y si tú crees que lo tienes difícil, ahora imagínate a aquellos que tienen hijos pequeños y día con día, tienen que luchar para crear nuevas ideas que logren mantenerlos enfocados, entretenidos y atentos de una manera positiva y ni únicamente frente a una pantalla procrastinando y perdiendo el tiempo.

Por eso, IKEA Rusia decidió unirse a esa batalla al crear una serie de manuales que nos enseñan paso por paso, cómo construir “fuertes de almohadas” con prácticamente lo que sea que se tenga a la mano dentro del hogar.

Además de los “fuertes”, IKEA Rusia decidió darle un twist a la idea y decidió que prácticamente cualquier parte de la casa, podía ser utilizada con creatividad para construir cosas nuevas.

¿No lo creen posible? Denle una checada a estos “planos”. No necesitas tener hijos para poner en práctica estos esquemas. Si tienes un poquito de creatividad y cojines, no hay nada que no puedas lograr con estas ideas de IKEA Rusia.