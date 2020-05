Ya puedes escuchar un nuevo y brillante sencillo de Khruangbin, el ensamble texano de funk y psicodelia que muy pronto estrenará Mordechai, su segundo material de larga duración disponible el próximo 26 de junio a través de Dead Oceans.

La canción se titula “So You Won’t Forget”, y al igual que su predecesora –“Time (You and I)”– destaca por la incorporación de voces, algo que no se había visto con mucha frecuencia en trabajos anteriores. Y aunque el cambio hacia un trabajo más vocal marca una nueva era para la banda, definitivamente se mantienen fieles a sus raíces multi-género.

El lanzamiento de “So You Won’t Forget” viene acompañado por un acogedor video oficial, dirigido por Scott Dungate, que ofrece la historia de un padre quien honra la pérdida de su pequeña hija construyendo un santuario con animales de peluche.