No ha sido fácil para nadie el aceptar que la pandemia, y por ende la cuarentena, nos está cambiando la vida de manera drástica y Damon Albarn de Blur no es la excepción.

El músico y compositor, quien en estas fechas debería estar comenzando una gira de 15 conciertos, se ha tenido que resignar al confinamiento de su estudio casero para componer y ponerse creativo para verle el lado bueno a esto.

¿Y cuál fue ese lado? Un muy ameno livestream vía Boiler Room’s Streaming In Isolation, donde Damon nos abrió las puertas a su nuevo material solista titulado The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, álbum inspirado en los paisajes de Islandia y sobre el cual, toda la gira estaba basada.

En dicho álbum, Damon colaboró con Bergrún Snaebjörnsdóttir y Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir, además de incluir a Simon Tong en la guitarra con quien ya había trabajado en el supergrupo Good, The Bad, & The Queen.

El stream denota la suavidad con la que Albarn hace un acercamiento completamente distinto a lo que conocíamos de su trabajo sonoro en Blur, Gorillaz y otras aventuras solistas, haciendo hincapié en que de verdad este nuevo álbum está enfocado en traducir en sonidos, lo que Islandia representa en fotografías.

Escúchalo a continuación.