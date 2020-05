Fotos: Jimena Palacios.

En noviembre del año pasado, el escenario del festival Corona Capital vivió uno de los momentos más esperados de la jornada cuando el cuarteto inglés Bloc Party regresó al país para ofrecer el show de aniversario del Silent Alarm (2005), su elogiada placa debut con la que ganaron fama y reconocimiento mundial a mediados de la década de los dos mil.

Producido por Paul Richard Epworth (Adele, Florence & The Machine, Rihanna), Silent Alarm significó todo un parteaguas tanto en el indie rock producido en Reino Unido (Franz Ferdinand, Razorlight, The Fratellis), como en la escena estadounidense que en aquellos años era dominada por The Strokes, Yeah Yeah Yeahs e Interpol.

Y es que el secreto detrás del éxito de Silent Alarm es uno, y en apariencia, bastante sencillo: la producción orientada al bajo.

Al preferir la grabación en vivo para una mejor autenticidad del sonido, Epworth decidió separar los elementos de la banda acentuando el bajo y permitiendo que los guitarristas improvisaran. Esto fue clave para crear un álbum universalmente atractivo, y que en palabras del propio Kele Okereke, lograra atraer fans del indie rock, pero también del pop y del R&B.

El éxito de Silent Alarm fue global y, por supuesto, en México no fue la excepción. Quince años después, y en punto de las 8:20 pm de la jornada final del festival Corona Capital 2019, los fanáticos de Bloc Party aguardaban ansiosos el arranque del show con “Compliments”, ya que el disco fue tocado desde la última hasta la primera canción, apelando a un necesario crescendo musical.

Al filo de las 9:20 p.m, la presentación terminó con “Like Eating Glass”, corte inaugural del Silent Alarm inspirado en un remix de “There Is a Light That Never Goes Out” que Kele Okereke escuchó alguna tarde del 2002.

Revive la presentación de Bloc Party y su show por el 15 aniversario de Silent Alarm a continuación.

