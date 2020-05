Netflix ha revelado, finalmente, la fecha de estreno de la segunda temporada de The Umbrella Academy, la serie de ciencia ficción basada en el cómic de creado y escrito por Gerard Way de My Chemical Romance e ilustrado por Gabriel Bá.

En el anuncio (el cual fue compartido hace pocos momentos en Twitter), aparece el elenco principal de la serie bailando desde casa (muy ad hoc para los tiempos actuales) y al final se revela la fecha tan esperada, 31 de julio de 2020.

The Umbrella Academy, hoy una de las series originales de Netflix más exitosas de la plataforma, es protagonizada por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton y Mary J. Blige. Su estreno original ocurrió en febrero de 2019 y este año su segunda temporada sufrió un ligero retraso debido a la pandemia mundial por el coronavirus.

Mira a continuación el emocionante anuncio de The Umbrella Academy 2.