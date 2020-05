Este Domingo 17 de mayo, el reconocido músico británico Damon Albarn (miembro de Blur y Gorillaz) dará un livestream a través del canal de Boiler Room en YouTube.

La cita puntual es a la 1:00 pm MEX / 2:00 pm CHI / 3:00 pm ARG directamente en este enlace, y el livestream formará parte de la serie de transmisiones Streaming From Isolation de Boiler Room, donde ya varios artistas se han presentado anteriormente.

Durante su próximo livestream, Damon Albarn presentará por primera vez música de The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, su nuevo proyecto orquestal inspirado en los paisajes de Islandia, el cual no ha podido salir a la luz debido a la situación de la pandemia del coronavirus, la cual frenó muchos planes de la industria de la música.

En otras noticias, Gorillaz estrenó recientemente su nuevo sencillo “How Far?”, un homenaje a Tony Allen, la máxima figura del afrobeat mundial