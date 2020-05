Desde diciembre del 2019, James Thomas Smith, mejor conocido como Jamie xx, se ha convertido en locutor residente de NTS Radio, la frecuencia en línea y plataforma de información con sede en Daltson, Londres, en donde el DJ y productor selecciona una fina curaduría de tracks para los escuchas una vez al mes.

Su última entrega sucedió el pasado 15 de mayo, en donde el también líder de The xx tuvo como invitados a Robbie Chater y Tony Di Blasi, la dupla detrás del proyecto australiano de The Avalanches, y quienes se presentaron en versión DJ Set para entablar un b2b con Jamie.

El set, que se extendió por espacio de una hora, incluyó un poco de funk, soul y música disco con temas de Jorge Ben, Bohannon, Ziggy Phunk, Zé Roberto y muchos más. Puedes escucharlo por aquí.

A principios de año, Jamie XX nos sorprendió con “Idontknow”, su primera canción en 5 años. Por su parte, The Avalanches también han lanzado algunos sencillo en meses recientes, incluidas colaboraciones con Blood Orange (“We Will Always Love You“) y “Running Red Lights” junto a Rivers Cuomo the Weezer y Pink Siifu.