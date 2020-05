Si eres fanático de programas como Las Chicas Superpoderosas, Steven Universe o Craig, entonces te complacerá saber que Cartoon Network pondrá estos y muchos títulos de su programación disponibles a través de una nueva app, para que no te pierdas ningún episodio de la programación de CN.

El acceso no tiene ningún costo per se, pues inicias sesión con los datos de tu proveedor de cable, teléfono y/o internet, siendo Axtel, Dish, Izzi, MegaCable, Blue to GO, Totalplay y Gicable los servicios asociados. Para reproducir el contenido, puedes hacerlo desde la app (disponible para iOS y Android) así como en el sitio oficial de Cartoon Network.

Además de disfrutar de Ninjago, El Anuario de Darwin, Ben 10, DC Super Hero Girls, Manzana y Cebollín, Limotulip, Teen Titans Go!, Pokémon Sol y Luna y muchos más, tendrás acceso a contenido exclusivo y episodios que te hayas perdido de la señal habitual de Cartoon Network.